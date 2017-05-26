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السعودية تدين حادث المنيا وتؤكد تضامنها مع مصر ضد الإرهاب

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السعودية تدين حادث المنيا وتؤكد تضامنها مع مصر ضد الإرهاب السعودية تدين حادث المنيا وتؤكد تضامنها مع مصر ضد الإرهاب

التحرير

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أدانت المملكة العربية ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط في محافظة المنيا، مؤكدة تضامنها الكامل مع في مواجهة الإرهاب.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات، الهجوم المسلح في محافظة المنيا، الذي أسفر عن سقوط عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح.

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وجدد المصدر "تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر"، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف.

كما قدم المسؤول تعازي المملكة لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر حكومة وشعبا، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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التحرير

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