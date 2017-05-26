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النائب العام يكلف الأمن بضبط مرتكبي الهجوم على «أتوبيس الأقباط»

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النائب العام يكلف الأمن بضبط مرتكبي الهجوم على «أتوبيس الأقباط» النائب العام يكلف الأمن بضبط مرتكبي الهجوم على «أتوبيس الأقباط»

التحرير

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كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، فريق من المكتب الفني للنيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة المنيا الكلية بالانتقال إلى موقع حادث الهجوم على أتوبيس يقل مجموعة من الأقباط أثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 27 آخرين، وكلف الأمن بسرعة ضبط الجناة.

 وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم الجمعة، بقيام مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية.

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وأعلنت هيئة الإسعاف بالمنيا، نقل 26 جثة إلى مستشفيات العدوة والمنيا ومغاغة. 

وانتقل اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، لموقع الحادث؛ للوقوف على ظروفه وملابساته.

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التحرير

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