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اللقطات الأولى لحادث الهجوم على «أتوبيس الأقباط» بالمنيا

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اللقطات الأولى لحادث الهجوم على «أتوبيس الأقباط» بالمنيا اللقطات الأولى لحادث الهجوم على «أتوبيس الأقباط» بالمنيا

التحرير

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حصلت "التحرير" على صور ترصد آثار حادث الهجوم المسلح على أتوبيس يقل مجموعة من الأقباط بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة.

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وأعلنت وزارة الداخلية -في بيان لها- أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائي تجاه الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية خلال توجهه إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، مما أسفر عن استشهاد 26 شخصا، وإصابة 27 آخرين.

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وأوضح مصدر طبي، أن غالبية الضحايا من قرية دير الجرنوس التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مؤكدا نجاة ثلاثة أطفال وهم: بيشوي ميلاد واصف، وفادي وائل عازر، وأمير وائل عادل.

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وتوافد المئات من أهالي قتلى ومصابي الحادث على مستشفى مغاغة العام وسط ارتفاع أصوات الصراخ والعويل.

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من جانبه، كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، فريقا من المكتب الفني للنيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة المنيا الكلية بالانتقال إلى موقع الحادث؛ لإجراء المعاينة اللازمة.

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التحرير

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