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«الداخلية»: حادث المنيا لن يثنينا عن محاربة الإرهاب

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«الداخلية»: حادث المنيا لن يثنينا عن محاربة الإرهاب «الداخلية»: حادث المنيا لن يثنينا عن محاربة الإرهاب

التحرير

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أكد اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن استهداف أتوبيس المنيا، وهذه الأعمال الإجرامية لن تثنينا عن دحر الإرهاب، والقضاء عليه، مشددًا أن الوزير مجدي عبد الغفار وجّه بسرعة تمشيط المنطقة والوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وأوضح "عطية" في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ملثمين خرجوا من 3 عربات دفع رباعي، ووجهوا أسلحتهم الآلية تجاه أتوبيس يقل أقباطًا، مما أسفر عن استشهاد 26 شخصا وإصابة 27 آخرين.

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وشدد على أن الوزير أصدر قرارات باتخاذ كل التدبير الأمنية وسرعة تمشيط المنطقة والدروب الصحراوية الواقعة قرب منطقة الحادث، لافتًا إلى أن الحادث كان في مدق صحراوي بالطريق الغربي بمحافظة المنيا.

وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه تم فرض كردون أمني حول المنطقة، وإسعاف المصابين ونقل الشهداء للمستشفيات لاتخاذ التدابير اللازمة لتسليمهم لذويهم.

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التحرير

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