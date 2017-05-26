الاعتداء على صحفيين أمام مستشفى مغاغة أثناء تغطية حادث المنيا

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اعتدى عدد من الشباب الأقباط الغاضبين اليوم على بعض المراسلين الصحفيين أمام مستشفى مغاغة العام خلال تغطيتهم لحادث أتوبيس الأقباط بالمنيا، وقاموا بتكسير أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والكاميرات وتمزيق ملابس بعض الزملاء.

وتعدى الشباب بالضرب على كل من إسلام فهمي مراسل جريدة "الوطن" ومحمد نادي الزهراوي مراسل جريدة "التحرير"، وكسروا الأدوات الخاصة بهما ومزقوا ملابسهما، بعد مشاهدتهما أثناء تصوير المصابين داخل المستشفى.

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وكان مجهولون قد أطلقوا النار على أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة شمال المنيا، مما أسفر عن سقوط 24 شخصًا وإصابة 27 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.