الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم الإرهابي في المنيا ويؤكد الوقوف إلى جانب مصر

القاهرة - (مصراوي):

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب مدينة المنيا في مصر، وأدى إلى استشهاد 26 مواطنا، وإصابة العشرات من الحجاج الأقباط الذين كانوا متوجهين للعبادة إلى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا.

وندد الرئيس باسمه وباسم دولة فلسطين وشعبها، بهذا الحادث الآثم، مؤكدا وقوف شعبنا إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الإرهاب وضد من يحاول خلق الفتنة والمس بالنسيج الاجتماعي، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأعرب أبو مازن، عن ثقته بأن هذه الهجمات الإرهابية لن تهز من عزم مصر في مكافحة الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وبأن هذا البلد الشقيق سينتصر في النهاية، داعيا لأرواح الشهداء بالرحمة والسكينة، ولأسرهم بأحر التعازي، وللمصابين بالشفاء العاجل، وللرئيس وللشعب المصري الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار والازدهار.

وتمنى أبو مازن لمصر المزيد من الرفعة والازدهار، داعيا الله عز وجل بأن ينجح هذا البلد الشقيق في إفشال المؤامرات التي تستهدف وحدته واستقراره، مؤكدًا أن الإرهاب يستهدف الأمة جمعاء، ما يتطلب الوقوف بحزم لإفشال هذه المخططات التدميرية.