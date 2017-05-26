التعليم العالي: طوارئ بمستشفيات جامعتي بني سويف والمنيا

كتبت-داليا شبل

أعلن دكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعتي بنى سويف والمنيا لاستقبال مصابي حادث أتوبيس المنيا الإرهابي.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان، أن الوزير تواصل مع الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف للتأكد من رفع المستشفى الجامعي ببنى سويف حالة الاستعداد القصوى والتأكد من توافر الأطقم الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتوفير ثلاجات حفظ الجثامين وتوفير كامل الرعاية المطلوبة لمواجهة اثار الحادث الإرهابي.

وأضافت الوزارة، كما تواصل الوزير مع دكتور كمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا للتأكد من رفع المستشفى الجامعي بالمنيا حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين وتوفير كامل الرعاية لهم.

كما طلب وزير التعليم العالي من رؤساء جامعتي بنى سويف والمنيا سرعة إيفاد أطقم طبية من كبار الجراحين إلى مستشفى مغاغة العام للمساعدة في تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 مصابا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.​