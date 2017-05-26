قلة النوم قد تسبب الوفاة.. والسبب
قلة النوم قد تسبب الوفاة.. والسبب
02:45 م الجمعة 26 مايو 2017
قلة النوم قد تسبب الوفاة.. والسبب
كتب - علي أحمد:
كشفت دراسة حديثة عن أن نقص النوم يضاعف خطر الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية خاصة لدى الأشخاص الذين يواجهون مخاطر قلبية وعائية عدة بينها البدانة وارتفاع ضغط الدم ومعدل الكولسترول الزائد أو السكري.
وبحسب موقع "medicalxpress" اختار الباحثون عشوائيا 1344 بالغا بمعدل أعمار يبلغ 49 عاما، و42 بالمئة منهم من الرجال، وافقوا على تمضية ليلة في مختبر.
وأوضح الباحثون في الدراسة أن نتائج الفحوص والاختبارات التي أجريت بينت أن أكثر من 39 بالمئة من المشاركين كانت لديهم ثلاثة على الأقل من عوامل الخطر التي تشكل مجتمعة متلازمة الأيض.
وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 16 سنة في المعدل، توفي 22 بالمئة من الأشخاص المشاركين في الدراسة.
وكان للأشخاص الذين يعانون متلازمة الأيض ممن ناموا أقل من ست ساعات في المختبر احتمالات أكبر بـ2.1 مرة للموت جراء نوبة قلبية أو جلطة دماغية خلال هذه السنوات الـ16 مقارنة مع الأشخاص الذين لم تكن لديهم عوامل الخطر القلبية الوعائية هذه.
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