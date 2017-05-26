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40 صورة ترصد آثار حريق سوق إمبابة.. والمتضررون: "كله بالدين والله"

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مصراوي Masrawy

40 صورة ترصد آثار حريق سوق إمبابة.. والمتضررون: "كله بالدين والله"

02:39 م الجمعة 26 مايو 2017

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إعادة الألبوم

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء حريق سوق إمبابة

الألبوم التالى

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء حريق سوق إمبابة

كتب - محمد شعبان:

تصوير - محمود أبو ديبة:

رصدت عدسة "مصراوي" آثار الحريق الهائل الذي اندلع بسوق إمبابة بمنطقة المنيرة، اليوم الجمعة.

وتظهر الصور تضرر عشرات المحال التجارية وعربات بيع الخضر والفاكهة التي سيطرت حالة من الحزن على غالبيتهم معلقين "كله البضاعة بالدين والله"، بالإضافة إلى عقارات متاخمة لموقع الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة، أن ماسا كهربائيا بإحدى التوصيلات الكهربائية بمنطقة المحلات وراء نشوب الحريق.

وانتقل اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء هشام العراقي، مساعد وزي الداخلية لأمن الجيزة، إلى موقع الحريق، ووجها بحصر الخسائر التي تقدر بملايين الجنيهات، ورفع آثار الحريق بواسطة معدات الحي.

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مصراوي Masrawy

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