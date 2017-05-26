بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بأبو حماد
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بأبو حماد
02:50 م الجمعة 26 مايو 2017
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الشرقية – فاطمة الديب:
افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، معرض أهلًا رمضان" بمدينة أبو حماد؛ لإتاحة السلع الأساسية والمواد الغذائية وياميش رمضان ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة أمام المواطنين.
وتجول المحافظ، داخل أجنحة المعرض؛ للاطمئنان على تزويده بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن، وبأسعار مخفضة عن السوق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%.
وشدد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بضرورة استمرار بيع اللحوم البلدي الطازجة والمذبوحة داخل أجنحة المعرض بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد "العجالي"، و75 جنيهًا للكيلو "الجملي"، وذلك طوال شهر رمضان.
وأوضح المحافظ، أن الهدف من إقامة معارض "أهلاً رمضان" بكل مركز ومدينة، هو تخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، والتصدي لجشع التجار ومحاربة الغلاء.
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