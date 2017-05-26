أخبار عاجلة

الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم» -
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت -
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث المنيا -
الذهب يستقر.. وعيار 24 يسجل 725 جنيهًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بأبو حماد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بأبو حماد

02:50 م الجمعة 26 مايو 2017

  • عرض 6 صورة

    5935a7e603.jpg

  • عرض 6 صورة

    0b63d5fe8f.jpg

  • عرض 6 صورة

    b850a32d39.jpg

  • عرض 6 صورة

    debfdf48e7.jpg

  • عرض 6 صورة

    a3a4ac4c5b.jpg

  • عرض 6 صورة

    3184cf520b.jpg

إعادة الألبوم

ننشر الصور الأولى للناجين من الهجوم الإرهابي بالمنيا

الألبوم التالى

ننشر الصور الأولى للناجين من الهجوم الإرهابي بالمنيا

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، معرض أهلًا رمضان" بمدينة أبو حماد؛ لإتاحة السلع الأساسية والمواد الغذائية وياميش رمضان ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

وتجول المحافظ، داخل أجنحة المعرض؛ للاطمئنان على تزويده بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن، وبأسعار مخفضة عن السوق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%.

وشدد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بضرورة استمرار بيع اللحوم البلدي الطازجة والمذبوحة داخل أجنحة المعرض بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد "العجالي"، و75 جنيهًا للكيلو "الجملي"، وذلك طوال شهر رمضان.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من إقامة معارض "أهلاً رمضان" بكل مركز ومدينة، هو تخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، والتصدي لجشع التجار ومحاربة الغلاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد

    بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "العسال الكبير"

    أخبار
  • بالصور.. افتتاح معرض

    بالصور.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بكفر الشيخ

    أخبار
  • استرداد 7 آلاف فدان من أراضي أملاك الدولة في الشرقية

    استرداد 7 آلاف فدان من أراضي أملاك الدولة في الشرقية

    أخبار
  • بالصور.. إحالة المسؤولين عن واقعة

    بالصور.. إحالة المسؤولين عن واقعة "امتحان لاعب النصر للتعدين" للتحقيق

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور.. انفجار بمحطة محولات المنصورة يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 100 قرية

    بالصور.. انفجار بمحطة محولات المنصورة يتسبب في انقطاع الكهرباء عنأخبار

  • مصدر أمني: العناصر المسلحة استخدمت

    مصدر أمني: العناصر المسلحة استخدمت "سيارتين" لاستهداف أتوبيس الأقباطأخبار

  • الصحة: مقتل 25 وإصابة 23 أخرين في حادث الاعتداء على

    الصحة: مقتل 25 وإصابة 23 أخرين في حادث الاعتداء على "أتوبيس المنيا"أخبار

  • الزمالك في بيان رسمي يرد على

    في بيان رسمي يرد على "ضبط تاجر مخدرات" داخل مقر الناديرياضة

  • هجوم أتوبيس

    هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)أخبار

  • المحكمة العليا السعودية : السبت أول أيام رمضان

    المحكمة العليا : السبت أول أيام رمضانإسلاميات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: اتحاد الكرة والأهلي والزمالك لا يحصلوا على أي دعم من الوزارة

لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: اتحاد الكرة والأهلي والزمالك لا يحصلوا على أي دعم من الوزارة

«إيناسيو» يقلل الحمل البدني.. ويجتمع مع طبيب الزمالك

«إيناسيو» يقلل الحمل البدني.. ويجتمع مع طبيب الزمالك

«جنش» يغيب عن مران الزمالك

«جنش» يغيب عن مران الزمالك

بالفيديو || السعودية تنتظر حدثا خطيرا يوم 7 رمضان

بالفيديو || السعودية تنتظر حدثا خطيرا يوم 7 رمضان