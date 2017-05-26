محافظ سوهاج يدين الهجوم الإرهابي بالمنيا
محافظ سوهاج يدين الهجوم الإرهابي بالمنيا
02:41 م الجمعة 26 مايو 2017
الدكتور أيمن عبد المنعم
سوهاج – عمار عبد الواحد:
أدان الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف، اليوم الجمعة، أتوبيس يستقله أقباط كانوا في طريقهم لدير الأنباء صموئيل بمحافظة المنيا، ونعى المحافظ ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث.
وأكد "عبد المنعم" أن الحادث الأليم ما هو إلا نوع من الأفعال الخسيسة والدنيئة التي يمارسها أعداء الوطن بين الحين والآخر، والتي لن تزيد مصر إلا تصميمًا على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره.
ولفت "عبد المنعم" إلى وقوف الشعب خلف قيادته السياسية والقوات المسلحة والشرطة صفًا واحدًا للقضاء على الإرهاب الأسود، الذي يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء.
كان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.
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