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محافظ سوهاج يدين الهجوم الإرهابي بالمنيا

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يدين الهجوم الإرهابي بالمنيا

02:41 م الجمعة 26 مايو 2017

محافظ سوهاج يدين الهجوم الإرهابي بالمنيا

الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أدان الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف، اليوم الجمعة، أتوبيس يستقله أقباط كانوا في طريقهم لدير الأنباء صموئيل بمحافظة المنيا، ونعى المحافظ ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث.

وأكد "عبد المنعم" أن الحادث الأليم ما هو إلا نوع من الأفعال الخسيسة والدنيئة التي يمارسها أعداء الوطن بين الحين والآخر، والتي لن تزيد إلا تصميمًا على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره.

ولفت "عبد المنعم" إلى وقوف الشعب خلف قيادته السياسية والقوات المسلحة والشرطة صفًا واحدًا للقضاء على الإرهاب الأسود، الذي يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء.

كان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.

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