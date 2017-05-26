رئيس جامعة بورسعيد: الإرهاب فشل في استهداف وحدة الشعب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الجمعة، إن الأعمال الإرهابية فشلت في استهداف وحدة الشعب المصري وترابطه وإحداث الوقيعة والفتنة بين نسيج الوطن مسلمين ومسحيين.

وقدم "شاهين"، في تصريحات صحفية، خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، داعيًا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وقال: "التاريخ شاهد على ترابطنا على مر العصور وتصدينا سويًا لأعدائنا بالداخل والخارج، والعبور معًا علي قلب رجل واحد من الأزمات إلي التنمية الشاملة التي نسير عليها في عهد فخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي".

وأعرب رئيس جامعة بورسعيد عن ثقته في قدرة رجال الجيش والشرطة على اقتلاع الإرهاب من جذوره، مقدمًا عزاءً خاصًا إلى نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وجميع أقباط المحافظة.

في سياق متصل، قدم رئيس جامعة بورسعيد، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، خالص التعازي والمواساة، في بيان اعلامي، لشعب مصر بكافة طوائفه في شهداء العمل الإرهابي الذي استهدف أتوبيس للأقباط بالمنيا.

وكان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.