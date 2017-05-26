الأنبا أغاثون يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل هجوم المنيا الإرهابي

المنيا ــ ريمون الراوي:

أوضح الأنبا أغاثون، أسقف مطرانية مغاغة والعدوة، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، تفاصيل الحادث الإرهابي، الذي استهدف عشرات الأقباط، الذين كانوا في سبيلهم لزيارة دير الأنبا "صموئيل المعترف"، بمنطقة يسميها الأقباط "جبل القلمون" بالصحراء الغربية، داخل النطاق الإداري لمحافظة المنيا.

وكشف أغاثون أن الهجوم استهدف 3 مركبات، كانت تقل 3 أفواجًا، بينهم رحلة للأطفال من مركز بني مزار.

وتابع الأنبا أغاثون قائلا: "إن المركبة الأولى هي "أتوبيس"، وهي من كنيسة قرية "نزلة حنا: بمركز الفشن بني سويف، وكانت تقل رحلة أسرية تضم عدد من الأسر القبطية".

وأضاف أن الفوج الثاني كان يستقل سيارة "ميكروباص"، تتبع إحدى كنائس مطرانية "بني مزار" في المنيا، وكانت تقل رحلة "أطفال"، لافتا إلى أن الفوج الثالث كان يستقل سيارة "ربع نقل"، وهم 16 عاملاً قبطيًّا من العمالة اليومية، يتبعون كنيسة قرية "دير الجرنوس"، التابعة لمطرانية مغاغة، وكانوا في طريقهم للعمل بالدير.

وأوضح أغاثون أن بعض الناجين، رووا له تفاصيل ما تعرضوا له، قائلين: "إن مسلحين يستقلون سيارتي دفع رباعي، يرتدون ملابس مدنية، وأغلبهم يرتدي أحذية ذات رقبة طويلة "بوت"، استوقفوا حافلة "بني سويف" بعد 4 كيلومترات من مدخل "المدق الرملي" المؤدي للدير.

وأضاف، أن المسلحين سألوا الركاب هل أنتم مسيحيون؟، وحين أجابوهم بالإيجاب، قاموا بإنزال الرجال وقتلهم بنيران أسلحتهم، بعد نهب ما يحملونه من هواتف وأموال وما ترتديه النسوة من مشغولات ذهبية.

واختتم أغاثون، أن الناجين من الحادث قالوا: "إنه بعد انصراف الجناة، سمعنا دوي انفجار، وشاهدنا أدخنة عن بُعد، قد تدل على تفجير أو حرق إحدى المركبتين الأخريين بالحادث".