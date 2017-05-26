الأنبا أغاثون يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل هجوم المنيا الإرهابي
الأنبا أغاثون يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل هجوم المنيا الإرهابي
02:24 م الجمعة 26 مايو 2017
هجوم المنيا الإرهابي
المنيا ــ ريمون الراوي:
أوضح الأنبا أغاثون، أسقف مطرانية مغاغة والعدوة، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، تفاصيل الحادث الإرهابي، الذي استهدف عشرات الأقباط، الذين كانوا في سبيلهم لزيارة دير الأنبا "صموئيل المعترف"، بمنطقة يسميها الأقباط "جبل القلمون" بالصحراء الغربية، داخل النطاق الإداري لمحافظة المنيا.
وكشف أغاثون أن الهجوم استهدف 3 مركبات، كانت تقل 3 أفواجًا، بينهم رحلة للأطفال من مركز بني مزار.
وتابع الأنبا أغاثون قائلا: "إن المركبة الأولى هي "أتوبيس"، وهي من كنيسة قرية "نزلة حنا: بمركز الفشن بني سويف، وكانت تقل رحلة أسرية تضم عدد من الأسر القبطية".
وأضاف أن الفوج الثاني كان يستقل سيارة "ميكروباص"، تتبع إحدى كنائس مطرانية "بني مزار" في المنيا، وكانت تقل رحلة "أطفال"، لافتا إلى أن الفوج الثالث كان يستقل سيارة "ربع نقل"، وهم 16 عاملاً قبطيًّا من العمالة اليومية، يتبعون كنيسة قرية "دير الجرنوس"، التابعة لمطرانية مغاغة، وكانوا في طريقهم للعمل بالدير.
وأوضح أغاثون أن بعض الناجين، رووا له تفاصيل ما تعرضوا له، قائلين: "إن مسلحين يستقلون سيارتي دفع رباعي، يرتدون ملابس مدنية، وأغلبهم يرتدي أحذية ذات رقبة طويلة "بوت"، استوقفوا حافلة "بني سويف" بعد 4 كيلومترات من مدخل "المدق الرملي" المؤدي للدير.
وأضاف، أن المسلحين سألوا الركاب هل أنتم مسيحيون؟، وحين أجابوهم بالإيجاب، قاموا بإنزال الرجال وقتلهم بنيران أسلحتهم، بعد نهب ما يحملونه من هواتف وأموال وما ترتديه النسوة من مشغولات ذهبية.
واختتم أغاثون، أن الناجين من الحادث قالوا: "إنه بعد انصراف الجناة، سمعنا دوي انفجار، وشاهدنا أدخنة عن بُعد، قد تدل على تفجير أو حرق إحدى المركبتين الأخريين بالحادث".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أسقف مغاغة والعدوة: المسلحون استهدفوا 3 مركبات من محافظتين بالقرب
-
أسقف مغاغة والعدوة: نجاة 3 أطفال من الهجوم الإرهابي على زوار دير "الأنبا
-
محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار دير
-
بالصور.. مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة في مسرح محافظة المنيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)أخبار
-
الصحة: مقتل 25 وإصابة 23 أخرين في حادث الاعتداء على "أتوبيس المنيا"أخبار
-
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25أخبار
-
إغلاق الملاهي الليلية والبارات حتى نهاية شهر رمضانأخبار
-
"علقة موت" لسائق حاول اغتصاب عجوز على الطريق الزراعي في الشرقيةأخبار
-
السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادثأخبار