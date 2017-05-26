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محافظ أسيوط: حادث أتوبيس الأقباط "خسيس" ويزيدنا إصرارًا لاقتلاع الإرهاب من جذوره

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط: حادث أتوبيس الأقباط "خسيس" ويزيدنا إصرارًا لاقتلاع الإرهاب من جذوره

02:22 م الجمعة 26 مايو 2017

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

كتب - علي عبد الودود:

أدان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيسًا لمواطنين أقباط، اليوم الجمعة، كانوا فى طريقهم لدير الأنباء "صموئيل المعترف" أقصى شمال غرب المنيا.

وقال المحافظ في بيان صادر عنه:"إن هذا الحادث الأليم ما هو إلا نوع من الأفعال الخسيسة والدنيئة التي يمارسها أعداء الحياة والتي لن تزيد إلا تصميمًا على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره، مؤكدًا وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية والقوات المسلحة والشرطة صفًّا واحدًا للقضاء على الإرهاب الأسود الذي يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء".

ووجه محافظ أسيوط خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية للبلاد لديها تصميم قاطع بتعقب وملاحقة ومحاكمة كل من ساعد بأي شكل في التحريض أو التسهيل أو المشاركة والتنفيذ في هذا الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتعرض لها البلاد..

كان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، تعرضت لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، بطريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.

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