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إنريكي: فخور بما قدمته مع برشلونة

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إنريكي: فخور بما قدمته مع برشلونة إنريكي: فخور بما قدمته مع برشلونة

التحرير

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أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه فخور بما قدمه مع البلوجرانا خلال الفترة التي كان بها على رأس القيادة الفنية للبرسا، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس ملك إسبانيا المقام غدًا السبت بين العملاق الكتالوني وديبورتيفو ألافيس، على ملعب فيسنتي كالديرون.

وقال إنريكي "الخروج ببطولة وحيدة هذا الموسم، لقد كانت هناك أخطاء هذه هي كرة القدم، الكل يرتكب أخطاء، في النهاية أنا فخور بما قدمته واستمتعت كثيرا بفترتي كمدرب للبارسا، بالتأكيد ارتكبت الكثير من الأخطاء وبالتأكيد فعلت أمور جيدة على الجانب الآخر، وسنرى غدا لو يمكننا إنهاء الموسم بلقب.. في النهاية كانت تجربة مدهشة لي وسأرحل مع كل الذكريات الجميلة".

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وأضاف المدير الفني لفريق برشلونة" أي نهائي هو من أكثر المباريات حماسا التي يمكن لعبها، وستكون هذه آخر مباراة لي كمدرب للبارسا ومن الجميل أن نكون أبطالًا، وجميع اللاعبين يملكون حماسًا كبيرًا جدًا لهذا النهائي".

وعن فريق ديبورتيفو ألافيس تحدث إنريكي قائلا "يزعجني بديبورتيفو ألافيس، أنهم يملكون فورمة جيدة ويقدمون كرة قدم جميلة وخصوصا بالكرات الطويلة وأظهرتهم جيدة، غدًا ستكون مباراة مختلفة عن مبارياتنا السابقة معهم لديهم حلول كثيرة ويجب علينا التركيز جيدا".

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