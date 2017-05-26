بيكيه يهاجم التحكيم ويتمنى فوز يوفنتوس على ريال مدريد

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تمنى الدولي الإٍسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، فوز نادي يوفنتوس الإيطالي على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس ملك إسبانيا المقام غدًا السبت بين العملاق الكتالوني وديبورتيفو ألافيس، المقام على ملعب فيسنتي كالديرون.

وقال بيكيه "أتمنى أن ينتصر اليوفي في نهائي دوري أبطال أوروبا، عمومًا أنا أركز على فريقي في نهائي كأس الملك".

وهاجم مدافع فريق برشلونة التحكيم الإسباني قائلًا "الحكام لديهم تأثير في نتائج المباريات هذا الأمر واقعي، عموماً في النهاية ريال مدريد حقق الدوري الإسباني "الليجا"، وعلينا فقط أن نطور من التحكيم ونظام "الفيديو والتقنية" لمساعدة الحكام، ستكون العدالة أكبر، والمنافسة على الليجا ستكون أجمل، لا أعلم لماذا يرفضها البعض.. وفي النهاية نحن لا نتعذر بالتحكيم، لكن واقعياً ساهموا بالتأثير في مباريات عديدة".

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وأثنى بيكيه على لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة، قائلا "إنريكي من أفضل المدربين في العالم، يستحق أن يودعنا وهو يحتفل بكأس الملك، وقد يكون إنريكي لايملك علاقة جيدة معكم كإعلاميين، ولكن معنا نحن اللاعبين كانت علاقة رائعة وجميلة".

وعن فريق ديبورتيفو ألافيس، قال بيكيه "هي مباراة نهائية ولا أحد يحب الغياب عن هذه المباريات النهائية، ويجب أن نركز على الهجمات المرتده الخطيرة لفريق ألافيس غدا، ألافيس فريق يجيد الدفاع، ويتميز في الهجمات المرتده .. وعلينا الحذر تماماً".

وفيما يخص غياب بعض اللاعبين وجاهزية الآخرين لبرشلونة، تحدث بيكيه قائلآ " أنا مستعد للمشاركة غداً، وأومتيتي لديه مستقبل عظيم في النادي وسيستمر هنا لسنوات عديدة، وسواريز مهاجم عظيم ولكن نحن كفريق كبير علينا أن لايتأثر بغياب أحد، والكاسير قادر على تعويض غيابه، وتأكدوا غداً بأننا سنلعب لأجل الحصول على اللقب، قد ترون بأنه لقب ليس مهماً لدى البعض، ولكن نحن اللاعبين نراه لقب مهم للفريق".