بالوتيلي يتمنى قتل ميسي ورونالدو

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أشار المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مازحًا إلى ضرورة قتل كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من أجل الحصول على فرصة بالتتويج بالكرة الذهبية، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح بالوتيلي أنه عندما ينظر إلى ما حققه طوال مسيرته يجد أنه غير كافٍ على الإطلاق وكان يتوجب عليه القيام بما هو أكثر.

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وأكد المهاجم الإيطالي على رغبته في الحصول على قسط كبير من الراحة بعد الموسم الشاق الذي قضاه مع نيس الفرنسي، مشيرا إلى عدم نيته مشاهدة حتى نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس يوم 3 يونيو المقبل.

وأضاف المهاجم الإيطالي بأنه يرغب في إنهاء مسيرته رفقة باليرمو، ولكنه يرى بأنه لا يزال صغيرا على التفكير في تلك الخطوة.