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أليجري يرغب في تجديد تعاقده مع يوفنتوس

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أليجري يرغب في تجديد تعاقده مع يوفنتوس أليجري يرغب في تجديد تعاقده مع يوفنتوس

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أعرب المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري عن عشقه للحياة مع يوفنتوس معربًا عن حرصه الشديد على فتح المفاوضات من أجل تجديد تعاقده بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 3 يونيو المقبل، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح أليجري أنه يرغب في البقاء مع يوفنتوس، مشيرًا إلى أن عقده يمتد حتى صيف 2018، ولكنه يرغب في تجديده بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأعرب المدرب الإيطالي عن فخره الشديد بما حققه مع يوفنتوس في السنوات الثلاث الماضية متمنيًا أن يتوج أيضا بلقب دوري الأبطال في كارديف.

وتولى أليجري قيادة يوفنتوس في صيف 2014 وقاد الفريق لتحقيق الكأس والدوري في الثلاثة مواسم، كما قاد الفريق إلى إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بلقب الدوري الإيطالي لستة مواسم متتالية.

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التحرير

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