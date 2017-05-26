نجم واتفورد يقترب من الرحيل مقابل 25 مليون استرليني

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يسعى توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في التعاقد مع الدولي الإنجيلزي تروي ديني، مهاجم نادي واتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تروي ديني صاحب الـ28 عامًا، سيكلف خزينة وست بروميتش ألبيون نحو 25 مليون جنيه استرليني، علاوة على أن اللاعب الإنجليزي سيكون راتبه الإسبوعي 100 ألف جنيه استرليني.

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الجدير بالذكر أن تروي ديني قدم موسم مميز مع واتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شارك اللاعب في 37 مباراة بعد دقائق بلغ 2.941 دقيقة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 4 آخرين.