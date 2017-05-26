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برناردو سيلفا ينضم لمانشستر سيتي في صفقة ضخمة

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برناردو سيلفا ينضم لمانشستر سيتي في صفقة ضخمة برناردو سيلفا ينضم لمانشستر سيتي في صفقة ضخمة

التحرير

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ذكرت صيحفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، صانع ألعاب فريق موناكو الفرنسي، وقع على عقد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صباح اليوم.

وأضافت الصحيفة أن الدولي البرتغالي صاحب الـ22 عامًا، سيخضع للفحص الطبي في مانشستر سيتي قبل التوقيع للنادي، في صفقة ستتكلف نحو 60 مليون جينه استرليني، شاملة بعض البنود والإضافات في التعاقد.

وكانت تقارير فرنسية سابقة أشارت إلى قرب انضمام برناردو سيلفا إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الصحفيين جيمس روبسون وصامويل لوكهيرست، أكدا اليوم أن سيلفا لم يكن على رادار مانشستر يونايتد من الأساس.

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الجدير بالذكر أن "إي إس بي إن" أفادت أن الفرنسي بينجامين ميندي، الظهير الأيسر لفريق موناكو، صاحب الـ22 عامًا، سيلتحق في بزميله برناردو سيلفا في مانشستر سيتي.

صورة برناردو في مطار مانشستر مع أحد المشجعين

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التحرير

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