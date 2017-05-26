اُتهم بالتطبيع وشككوا في مصريته.. 20 معلومة عن علاء الأسواني

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الروائي علاء الأسواني أحد أشهر الأطباء الذين هجروا مهنة الطب من أجل الحياة الأدبية والصحافة والإبداع في كتابة القصة القصيرة والرواية، يحتقل اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ60، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي مشواره الأدبي وتاريخه الصحفي وأبرز المحطات في حياته الشخصية.

1- ولد الأسواني يوم 26 الموافق شهر مايو عام 1957.

2- نشأ وسط عائلة أرستقراطية من ناحية الأم "زينب"، حيث كان عمها وزيرًا للتربية والتعليم قبل ثورة يوليو، ووالده عباس الأسواني.

3- مسقط رأسه أسوان وجاء إلى القاهرة عام 1950.

4- تخرج من مدرسة "الليسيه الفرنسية" بمصر بعد إتمام المرحلة الثانوية.

5- عام 1980 حصل على البكالوريوس من كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة الماجيستير في "طب الأسنان" من جامعة "إلينوي" بأمريكا.

6- افتتح عيادته بحي "جاردن سيتي" والتى كان يتابعها، بجانب إنتاجه الأدبي والصحفي.

7- يتحدث الأسواني 4 لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وتعلم الأخيرة أثناء رحلته في مدريد.

8- بدأ كتابة مقالاته في مجلة "روزاليوسف" تحت عنوان "أسوانيات".

9- أصدر رواية "عمارة يعقوبيان" عام 2002، التي أحدثت ضجة كبيرة وخاصة بعد طرحها كفيلم سينمائي عام 2006 قام

ببطولته الفنان عادل إمام والفنانة إسعاد يونس والذي أخرجه وحيد حامد، وتُرجمت الرواية إلى 27 لغة بالإضافة إلى أنها اختيرت ضمن أفضل 100 رواية في العالم من قبل صحيفة "صن داي تايمز" البريطانية"، وفقاً لما ذكره عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

10- عام 2010، ترجم المركز الإسرائيلي الفلسطيني للبحوث والدراسات رواية "عمارة يعقوبيان"، الأمر الذي رفضه الأسواني بشدة كونه معارضًا لمبدأ التطبيع من أساسه واتهم المركز بالقرصنة وقدم شكوى للاتحاد الدولي للناشرين، وبالرغم من ذلك اُتهم بالتطبيع مع إسرائيل.

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11- كتب في إحدى مقالاته الصحفية جملة: "إن هناك فى مصر ثورة واحدة هى 25 يناير"، مما جعل العديد من متابعيه وقرائه وزملائه الصحفيين يوجهون له عدة انتقادات واتهامات تخص مصريته، بسبب تجاهله جميع الثورات التي أقيمت بمصر بما فيها ثورة "23 يوليو"، و"شيخ العرب همام" التي سبقت الثورة الفرنسية، وذكره "25 يناير" فقط ماحيًا تاريخ وشهداء مصر في الثورات السابقة.

12- من أبرز رواياته: "أوراق عصام عبد العاطي" عام 1990، و"شيكاغو" عام 2007، و"نادي السيارات" عام 2013 التي سبّبت ضجة في الشارع المصري بسبب تناولها عدة موضوعات شائكة، على الرغم من تنويه الأسواني في الرواية "أن جميع الشخصيات المتناولة بها من وحي خيال المؤلف، وأى تشابه مع أشخاص أو أحداث فعلية هو محض صدفة".

13- شغل منصب عضو مجلس إدارة مركز "الدوحة" لحرية للإعلام.

14- كان يكتب مقالاً أسبوعيًّا في جريدة "الشروق"، وبالمثل في جريدة "المصري اليوم".

15- كتب مقالات عديدة معادية لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في ظل سلطته، وكان في خلافات دائمة مع رئيس وزراء ذلك النظام آنذاك الفريق أحمد شفيق.

16- أحدث طفرة في مجال القصة القصيرة، ومن أهم قصصه: "الذي اقترب ورأى" عام 1990، و"جمعية منظري الزعيم" عام 1998، و"نيران صديقة" عام 2004 والتي تحولت لعمل درامي عرض بإحدى السباقات الرمضانية وكان أبطاله الفنانين: منة شلبي، عمرو يوسف، ظافر عابدين، وكنده علوش، وهو إخراج خالد مرعي.

17- يكتب الأسواني مقالًا شهريًّا بجريدة "العربي" المتحدثة باسم الحزب العربي الديمقراطي الناصري.

18- ينظم ندوة أسبوعية ليعرض فيها كافة الآراء السياسية والمؤلفات الروائية الخاصة به.

19- أصدر الكثير من الكتب أبرزها: "هل نستحق الديمقراطية" عام 2011، و"لماذا لا يثور المصريون؟" عام 2010، و"مصر على دكة الاحتياطي"، و"هل أخطأت الثورة المصرية" عام 2012.

20- عام 1972 نال جائزة الدولة التقديرية للرواية والأدب، وهو أول مصري يحصل على جائزة "برونو كاريسكي"، وتم اختياره في استطلاع قناة العربية عام 2007 من أبرز شخصيات الأدبية في الوطن العربي وحاز جائزة "الماجيدي بن ظاهر" للأدب العربي من مؤسسة "بلومترو بوليس" في مونتريال، واختير في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس واحدًا من أهم 30 روائيًّا خارج الفرنسيين بالعالم.