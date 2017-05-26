قوات خاصة فرنسية تعمل في سوريا

(أ ف ب):

صرحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفي غولار الخميس أن فرنسا لديها قوات خاصة إلى سوريا لكنها لا تنوي ارسال قوات برية لاستعادة الرقة معقل تنظيم القاعدة.

وقالت لاذاعة "اوروبا-1" أن "فرنسا ليست موجودة على الارض في سوريا".

واضافت أن "هناك قوات خاصة تقوم بعمليات آنية، لكن ارسال قوات بشكل كثيف امر مختلف".

وتتكتم فرنسا بشكل عام بشأن استخدام قواتها الخاصة التي يقدر عديدها ببضع عشرات من الافراد في سوريا.

من جهتها، نشرت الولايات المتحدة 900 مستشار عسكري وقوات خاصة وعناصر في مدفعية مشاة البحرية (المارينز) في شمال شرق البلاد.

وقالت غولار إن فرنسا تنفذ "كل حصتها في التحالف" الدولي ضد تنظيم داعش بطائرات قتالية متمركزة في المنطقة. ويضاف إلى هذا مستشارون عسكريون وعناصر سلاح المدفعية الفرنسيون.

ويؤمن التحالف الدولي تغطية جوية واسعة للقوات البرية ضد داعش، سواء كانت القوات العراقية في الموصل أو قوات سوريا الديموقراطية التي بدأت في نوفمبر عملية استعادة الرقة.

وبعد طردها الجهاديين من عدد من القطاعات المؤدية إلى المدينة، اصبحت قوات سوريا الديموقراطية على بعد ثلاثة كيلومترات عن الرقة من الشرق، واربعة كيلومترات من الشمال.

وقالت غولار ان "الفكرة حتى لدى الامريكيين، هي تكثيف القوات الحالية".