السعودية تدين حادث المنيا.. وتجدد وقوفها مع مصر ضد الإرهاب

كتبت-نسمة فرج:

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم المسلح الذي استهداف 3 حافلات لنقل الأقباط في المنيا، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، إن "المملكة السعودية تعرب بأشد العبارات عن إدانتها للهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية".

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وفتح مسلحون النيران، صباح الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية.

وقالت وزارة الصحة، إن الهجوم أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 25 أخرين.

ووجه شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة ضبط الجناة في الحادث الإرهابي، وأمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى يضم قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تنسيقا مع مديرية أمن المنيا لسرعة تحديد هوية مرتكبي الحادث، وضبطهم.

ودفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمجموعات من العمليات الخاصة، لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محافظة المنيا والحدود مع المحافظات المجاورة لمنع تسلل منفذي الحادث الإرهابي.​