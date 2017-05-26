"الحريري" يدعو للتحقيق في هجوم المنيا.. ويؤكد: "هناك ثغرة وراءه"

كتبت- مروة شوقي:

دعا النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الجمعة، لفتح تحقيق شامل عن كيفية وقوع حادث استهداف اتوبيس الأقباط في المنيا، ودور وزارة الداخلية في متابعة الجماعات الإرهابية المتمركزة في تلك الأماكن.

وقال الحريري، في تصريحات خاصة، لـ"مصراوي"، "بالتأكيد هناك ثغرة كانت السبب في وقوع الحادث".

وانتقد عضو مجلس، وزارة الداخلية لعدم استخدامها قانون الطوارىء التي نادت به الحكومة لمكافحة العمليات الإرهابية والقبض على العناصر التكفيرية، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة آليات الوزارة في مواجهة تلك العلمليات التخريبية.

وأضاف الحريري:" يجب تذكير الحكومة بالبيان الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الإسلامية_ الأمريكية، عن كيفية محاربة الإرهاب وقطع جذوره، ومطالبتها بالتزام به حيث أن الخطط الامنية وحدها لا تجدي".

وعن دور مجلس النواب، قال الحريري: "المجلس ليست لديه إرادة حقيقة لمسائلة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار كونه خط أحمر" -بحسب وصفه، متابعًا: "في حادثتي طنطا والإسكندرية، طلبنا استدعائه لشرح ملابسات الواقعتين، إلّا أن المجلس رفض مناقشة طلبات الإحاطة ورفض استدعائه، وهو ما يخالف الدستور، فمن حقنا مساءلته ومحاسبته عن ما يحدث من تقصير".

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب وزارة الصحة.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.