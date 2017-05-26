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مفتي الجمهورية: مرتكبو حادث المنيا خالفوا كافة الأعراف الدينية والإنسانية

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية: مرتكبو حادث المنيا خالفوا كافة الأعراف الدينية والإنسانية

02:19 م الجمعة 26 مايو 2017

مفتي الجمهورية: مرتكبو حادث المنيا خالفوا كافة الأعراف الدينية والإنسانية

شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب ــ محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بشدة العملية الإرهابية الخسيسة التي قام بها متطرفون استهدفوا حافلة تقل مجموعة من الإخوة المسيحيين بمحافظة المنيا صباح اليوم الجمعة.

وأكد مفتي الجمهورية - في بيان له-، أن "هؤلاء الخونة خالفوا كافة القيم الدينية والأعراف الإنسانية بسفكهم للدماء وإرهابهم للآمنين، وخيانتهم للعهد باستهدافهم الإخوة المسيحيين الذين هم شركاء لنا في الوطن".

وأضاف المفتي أن "النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصيمًا لهؤلاء القتلة يوم القيامة، فقد قال: من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خاصمته يوم القيامة".

وفتح مسلحون النيران، صباح الجمعة، على أتوبيس يقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية.

وقالت وزارة الصحة، إن الهجوم أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 25 أخرين.

ووجه شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة ضبط الجناة في الحادث الإرهابي، وأمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى يضم قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تنسيقا مع مديرية أمن المنيا لسرعة تحديد هوية مرتكبي الحادث، وضبطهم.

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