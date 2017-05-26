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وزير الثقافة: الإرهاب أصبح حزبًا منظمًا.. ونعيش حالة حرب

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة: الإرهاب أصبح حزبًا منظمًا.. ونعيش حالة حرب

02:15 م الجمعة 26 مايو 2017

وزير الثقافة: الإرهاب أصبح حزبًا منظمًا.. ونعيش حالة حرب

حلمي النمنم

كتبت-نسمة فرج:

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن الإرهاب أصبح حزبًا منظمًا ونحن الآن نعيش حالة حرب والشعب المصري يتحمل الصعوبات والدولة تقدر ذلك.

وأضاف النمنم في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة لقناة إكسترا نيوز، أن وجهة النظر العربية فيها إجماع حول مكافحة الإرهاب بما يتوافق مع وجهة النظر الرسمية المصرية باستثناء دولة واحدة.

وأردف وزير الثقافة قائلًا:" هناك صعوبات تواجه ولكن الشعب المصري يعي ذلك والحكومة تتحمل مسئوليتها. نستطيع مواجهة الإرهاب وبناء الدولة المدنية العصرية، وهناك من لا يحب لمصر هذا النموذج لأنه سينتقل بالضرورة لدول أخرى لذا تحاربه".

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 مصابا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.​

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