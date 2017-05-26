ميدو يحصل على الرخصه «B» من الاتحاد الأوروبي

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نشر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حصوله على الرخصه "B"، من الاتحاد الأوروبي.

وكتب ميدو: "فخور بحصولي على ثاني شهادة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في طريق دراساتي الذي أكملت منه خطوتين مهمتين ومازال هناك الكثير لأتعلمه".

وتابع: "مشوار الدراسات في الاتحاد الأوروبي طويل وصعب، ولكنه ممتع في نفس الوقت حيث يسمح لك بالتعلم من مدربين كبار طرق التدريب الحديثة وكيف تطورت!!".

وأوضح: "الحمد لله حصلت علي ال C وال B والآن موجود بويلز في معسكر الA الذي اجتهد فيه للحصول عليها بإذن الله".

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وأضاف: "الدراسة الحديثة بالنسبة لأي مدرب هي المفتاح الرئيسي للنجاح فمدرب جيد صاحب خبرات بدون دراسة لا يساوي شيئا في عالم كرة القدم الحديثة!!".

وأختتم: "أتذكر كلام كابتن جوهري رحمه الله إذا أردت أن تكون مدربًا جيدًا انسى أنك كنت نجمًا وأبدأ التعلم من جديد كأنك طفل صغير لا يعرف شيئًا عن كرة القدم!".