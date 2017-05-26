النائب العام" يكلف "الأمن الوطني" بسرعة ضبط المتورطين في حادث "أتوبيس المنيا"
النائب العام" يكلف "الأمن الوطني" بسرعة ضبط المتورطين في حادث "أتوبيس المنيا"
02:14 م الجمعة 26 مايو 2017
لنائب العام المستشار نبيل صادق
كتب- طارق سمير:
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق. اليوم الجمعة، فتح تحقيقات موسعة في استهداف اتوبيس يستقله أقباط بالمنيا، فيما كلف الأمن الوطني بسرعة إجراء التحريات لضبط الجناة.
وجه النائب العام، فريق من نيابة أمن الدولة العليا، بالانتقال إلى موقع الحادث للتحقيق، واستجواب المصابين، للوصول إلى تفاصيل الحادث وضبط الجناة.
كما وجه فريق من الطب الشرعي، لرفع بصمات الحادث لتسهيل عملية ضبط الجناة، وتحديد موعد تنفيذ العملية، وكيف نُفذت!.
وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا و26 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.
وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.
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