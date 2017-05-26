بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "العسال الكبير"
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "العسال الكبير"
02:00 م الجمعة 26 مايو 2017
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الشرقية – فاطمة الديب:
افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، مسجد "العسال الكبير" بمدينة أبو حماد، المُقام بتكلفة 3 ملايين جنيه على نفقة أحد أهالي المدينة وأهل الخير.
وأدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة، بحضور الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب ثروت سويلم، والنائب فؤاد أباظة، أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة أبو حماد، وكذا النائب خالد العراقي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال الدين.
ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، تحدث خلالها عن فضل شهر رمضان الكريم، داعيًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الشهر الفضيل، ونشر روح الود والمحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.
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