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أسقف مغاغة والعدوة: المسلحون استهدفوا 3 مركبات من محافظتين بالقرب من الدير

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مصراوي Masrawy

أسقف مغاغة والعدوة: المسلحون استهدفوا 3 مركبات من محافظتين بالقرب من الدير

01:49 م الجمعة 26 مايو 2017

أسقف مغاغة والعدوة: المسلحون استهدفوا 3 مركبات من محافظتين بالقرب من الدير

المسلحون استهدفوا 3 مركبات من محافظتين بالقرب من ا

المنيا - ريمون الراوي:

قال الأنبا أغاثون، أسقف مطرانية مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع، صباح اليوم الجمعة، استهدف خلاله "إرهابيون" 3 مركبات، كانت في طريقها لنقل مصلين وزوار لدير الأنبا صموئيل المعترف بالصحراء الغربية.

وأضاف أغاثون أن مسلحين اعترضوا 3 مركبات، أولها أتوبيس قادم من بني سويف يقل عددًا من الأقباط جميعهم مقيمين بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وميكروباص يقل عددًا آخر مقيمين بمركز بني مزار، وسيارة ربع نقل من قرية "دير الجرنوس" بمركز مغاغة.

وكان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، بطريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

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