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وزير الداخلية الألماني يعزي شيخ الأزهر في ضحايا حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الألماني يعزي شيخ الأزهر في ضحايا حادث المنيا

02:13 م الجمعة 26 مايو 2017

وزير الداخلية الألماني يعزي شيخ الأزهر في ضحايا حادث المنيا

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير

كتب ــ محمود مصطفى:
قدَّم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، التعازي للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في ضحايا حادث المنيا الذي وقع اليوم الجمعة.

وأطلق مسلحون النيران، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 مصابا و15 مصابا.

وأدان شيخ الأزهر، الحادث الإرهابي خلال تواجده بالعاصمة الألمانية "برلين"، لحضور احتفالية مرور 500 عام على تأسيس حركة الإصلاح الأوروبي.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج محافظة المنيا، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

وقال شيخ الأزهر، إن حادث المنيا لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وطالب شيخ الأزهر، الحاضرين في احتفالية مرور 500 عام على تأسيس حركة الإصلاح الأوروبي بألمانيا، بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا حادث المنيا.

وأوضح الطيب في بيان، أن الحادث يستهدف ضرب الاستقرار في ، متابعا "أطالب المصريين أن يتحدوا جميعاً في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم".​

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