وزير الخارجية الألماني يشيد بجهود شيخ الأزهر في نشر السلام

القاهرة - (د ب أ):

أشاد وزير الخارجية الألماني، فالتر ليندنر، عن تقدير بلاده قيادةً وشعبًا بجهود الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب والأزهر الشريف من أجل نشر الوسطية والسلام إقليميًا وعالميًا.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر للوزير الألماني بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين حيث يحضر احتفال حركة الإصلاح الديني في المانيا بمرور 500 عام على الكنيسة البروتستانتية، بحسب المركز الإعلامي للأزهر.

وأعرب ليندنر، عن سعادته البالغة بمشاركة الإمام الأكبر في الاحتفال.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن بلاده مهتمة إلى حد كبير بتكثيف التعاون مع الأزهر الشريف خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة السلام في العالم، مشددًا على ضرورة تعاون الأصوات المعتدلة في مواجهة جماعات العنف والإرهاب.

وأكد ليندنر على ترحيب بلاده بالتعاون مع الأزهر الشريف صاحب التاريخ الكبير ومجلس حكماء المسلمين لما يمثلان من صوت للعقل والحكمة والاعتدال، وقال: "نقدر ما تبذلونه من أجل تحقيق السلام في العالم".

وقدم الإمام الأكبر الشكر لدولة ألمانيا على تواصلها الفعال مع الأزهر الشريف في مجال الحوار والتعاون المتبادل، مشيرًا إلى أهمية هذا الحوار في إذابة الجليد المصنوع بين الشرق والغرب، معربًا عن رفضه لنظرية صراع الحضارات ونهاية العالم، وإيمانه بنظرية الحوار والتعارف والتعايش المشترك.

وأضاف الطيب: "لقد استضفنا في الأزهر عددًا من المسؤولين الألمان في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واستعرضنا سويا آليات تنسيق الجهود من أجل مواجهة الإرهاب".

وأكد شيخ الأزهر على ضرورة التحرك المشترك لمواجهة هذا الإرهاب وانقاذ المتضررين من اللاجئين، وغيرهم من الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشونها وتخفيف آلام المتضررين والمحاصرين، مضيفًا " نعول على دولة ألمانيا في المشاركة الفعالة في صنع السلام".