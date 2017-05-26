وزير الخارجية الألماني يشيد بجهود شيخ الأزهر في نشر السلام
وزير الخارجية الألماني يشيد بجهود شيخ الأزهر في نشر السلام
01:51 م الجمعة 26 مايو 2017
شيخ الأزهر أحمد الطيب
القاهرة - (د ب أ):
أشاد وزير الخارجية الألماني، فالتر ليندنر، عن تقدير بلاده قيادةً وشعبًا بجهود الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب والأزهر الشريف من أجل نشر الوسطية والسلام إقليميًا وعالميًا.
جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر للوزير الألماني بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين حيث يحضر احتفال حركة الإصلاح الديني في المانيا بمرور 500 عام على الكنيسة البروتستانتية، بحسب المركز الإعلامي للأزهر.
وأعرب ليندنر، عن سعادته البالغة بمشاركة الإمام الأكبر في الاحتفال.
وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن بلاده مهتمة إلى حد كبير بتكثيف التعاون مع الأزهر الشريف خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة السلام في العالم، مشددًا على ضرورة تعاون الأصوات المعتدلة في مواجهة جماعات العنف والإرهاب.
وأكد ليندنر على ترحيب بلاده بالتعاون مع الأزهر الشريف صاحب التاريخ الكبير ومجلس حكماء المسلمين لما يمثلان من صوت للعقل والحكمة والاعتدال، وقال: "نقدر ما تبذلونه من أجل تحقيق السلام في العالم".
وقدم الإمام الأكبر الشكر لدولة ألمانيا على تواصلها الفعال مع الأزهر الشريف في مجال الحوار والتعاون المتبادل، مشيرًا إلى أهمية هذا الحوار في إذابة الجليد المصنوع بين الشرق والغرب، معربًا عن رفضه لنظرية صراع الحضارات ونهاية العالم، وإيمانه بنظرية الحوار والتعارف والتعايش المشترك.
وأضاف الطيب: "لقد استضفنا في الأزهر عددًا من المسؤولين الألمان في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واستعرضنا سويا آليات تنسيق الجهود من أجل مواجهة الإرهاب".
وأكد شيخ الأزهر على ضرورة التحرك المشترك لمواجهة هذا الإرهاب وانقاذ المتضررين من اللاجئين، وغيرهم من الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشونها وتخفيف آلام المتضررين والمحاصرين، مضيفًا " نعول على دولة ألمانيا في المشاركة الفعالة في صنع السلام".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الخارجية الألماني: الأمريكيون يعولون على تشكيل تحالف ضد إيران
-
وزير خارجية ألمانيا يلتقي حقوقيين في بكين
-
برلين تستقبل الجمعة علماء دين من مختلف دول العالم بمشاركه شيخ الأزهر
-
وزير الخارجية الألماني: جيشنا ليس به مشكلة تطرف يميني
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
رئيس مجلس الوزراء يوجه بسرعة ضبط الجناة في حادث أتوبيس المنياأخبار
-
مصادر كنسية بالمنيا: منطقة الهجوم الإرهابي خارج خدمة شبكات المحمولأخبار
-
"أوبر مصر" تطلق خدمة جديدة لمراقبة السائق وتوفير الأمان للراكبسيارات
-
البنوك تتوقف عن استبدال العملات الأجنبية بعد مواعيدها الرسمية في رمضانأخبار
-
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25أخبار
-
بالصور.. الشرطة تستعين بالصيادين للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نيل دسوقأخبار