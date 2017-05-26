إصابة ١٠ أشخاص في انفجار اسطوانة غاز بمصنع بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب ١٠ أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انفجار اسطوانة غاز، بمصنع حلويات، مقام وسط الكتلة السكنية، بمنطقة حي المنشية دائرة قسم شرطة بندر دسوق بكفر الشيخ.

كان اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بوصول إشارة من شرطة النجدة، بانفجار اسطوانة غاز بمصنع حلويات، إثر تسرب الغاز منها، بمنطقة حي المنشية، دائرة القسم، ووجود مصابين.

انتقل الرائد رامي شرف الدين رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيب فؤاد الفقي معاون مباحث القسم، وقوة من الحماية المدنية، وسيارة تابعة لها وسيارات من الإسعاف.

وبالفحص أسفر الحادث عن إصابة ١٠ أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقيهم العلاج اللازم، وجارٍ حصر أسماء المصابين.