​جورج إسحق: حادث المنيا يدينه الجميع.. وكان يجب اتخاذ احتياطات أمنية أكبر

كتبت - هاجر حسني:

وصف جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجمعة، حادث استهداف أتوبيس أقباط المنيا بأنه "مُدان من الجميع"، لافتًا إلى أنه هناك تقصير أمني في تأمين مثل هذه الرحلات التي يقوم بها الأقباط بشكل دوري.

وأضاف إسحق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك حالة طوارئ مفروضة في البلاد وبالتالي كان لابد من اتخاذ احتياطات أمنية أكبر من قبل السلطات.

وفتح مسلحون النيران، صباح الجمعة، على أتوبيس يقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية.

وقالت وزارة الصحة، إن الهجوم أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 25 أخرين.

ووجه شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة ضبط الجناة في الحادث الإرهابي، وأمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى يضم قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تنسيقا مع مديرية أمن المنيا لسرعة تحديد هوية مرتكبي الحادث، وضبطهم.

ودفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمجموعات من العمليات الخاصة، لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محافظة المنيا والحدود مع المحافظات المجاورة لمنع تسلل منفذي الحادث الإرهابي.