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سكرتير "الملي السكندري" تعليقا على هجوم المنيا: "بندفع فاتورة ملناش دعوة بيها"

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مصراوي Masrawy

سكرتير "الملي السكندري" تعليقا على هجوم المنيا: "بندفع فاتورة ملناش دعوة بيها"

01:57 م الجمعة 26 مايو 2017

كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية

كتبت- هاجر حسني:

علق كميل صديق، سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية، على حادث الهجوم على أتوبيس أقباط المنيا الذي وقع صباح الجمعة، قائلًا "بندفع فاتورة ملناش دعوة بيها".

وأضاف "صديق"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التعازي أصبحت أمر معتاد خلال الفترة الأخيرة، رافضًا تحميل الأمن مسؤولية الأمر "مش كل مرة نقول تقصير أمني، لو هنتكلم بالمنطق ده يبقى هنعين على كل شخص حراسة".

وتابع: "لحد امتى هنفضل ندفع ثمن مسيحيتنا، السلفية مالية البلد ومفيش أحكام رادعة للي بيرتكب الجرائم دي، تعبنا بصراحة".

وفتح مسلحون النيران، صباح الجمعة، على أتوبيس يقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية.

وقالت وزارة الصحة، إن الهجوم أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 25 أخرين.

ووجه شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة ضبط الجناة في الحادث الإرهابي، وأمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى يضم قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تنسيقا مع مديرية أمن المنيا لسرعة تحديد هوية مرتكبي الحادث، وضبطهم.

ودفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمجموعات من العمليات الخاصة، لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محافظة المنيا والحدود مع المحافظات المجاورة لمنع تسلل منفذي الحادث الإرهابي.​

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