حقوقي: أمن المنيا مسؤول عن حادث "أتوبيس الأقباط"

كتبت - هاجر حسني:

حمَل نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أمن المنيا المسؤولية الكاملة عن حادث أتوبيس الأقباط الذي راح ضحيته 26 شخصًا و25 مصابًا.

وقال جبرائيل في بيان، اليوم الجمعة، إنه قرر سفر وفد من المنظمة إلى المنيا لتقصي الحقائق، مضيفًا "لا يمكن السكوت عن مايحدث للأقباط إذ أنه في أقل من خمسة أشهر أكثر من مائة شهيد من أقباط مصر في أحداث البطرسية وطنطا والإسكندرية وأخرها المنيا".

وطالب رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الرئيس السيسي بالتدخل فورًا لوقف نزيف دماء الأقباط.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.