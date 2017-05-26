وزير الخارجية الامريكي يبحث قضية الارهاب في أول زيارة له لبريطانيا
وزير الخارجية الامريكي يبحث قضية الارهاب في أول زيارة له لبريطانيا
02:04 م الجمعة 26 مايو 2017
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
لندن - (د ب أ):
ذكر مسؤولون أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، سيستغل زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا لبحث المعركة ضد الإرهاب وقضايا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة.
وقالت الحكومة البريطانية إن زيارة تيلرسون تمثل "تعبيرا عن التضامن بين بريطانيا وأمريكا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مانشستر أوائل هذا الاسبوع".
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر ناورت في واشنطن قبل الزيارة أن تيلرسون "سيقدم التعازي باسم الشعب الأمريكي للشعب البريطاني وحكومة صاحبة الجلالة".
وأضافت المتحدثة "سيعيد الوزير التأكيد على التزام أمريكا بالعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتضامننا في التغلب على الارهاب في كل منطقة بالعالم".
وقال المسؤولون إن تيلرسون وجونسون سيكتبان رسائل تعازي لضحايا هجوم الاثنين الماضي الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات في نهاية حفل موسيقي للمغنية أريانا جراندي في قاعة مانشستر أرينا.
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