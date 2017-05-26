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مستشار ترامب: الرئيس الأمريكي ليس لدي مشكلة مع الألمان لكن مع تجارتهم

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مصراوي Masrawy

مستشار : الرئيس الأمريكي ليس لدي مشكلة مع الألمان لكن مع تجارتهم

01:41 م الجمعة 26 مايو 2017

مستشار ترامب: الرئيس الأمريكي ليس لدي مشكلة مع الألمان لكن مع تجارتهم

ألرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تاورمينا - (د ب أ):

ذكر المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترامب ليس لديه مشكلة مع الألمان، لكن مع فائض الميزان التجاري الألماني.

وخلال قمة مجموعة السبع في مدينة تاورمينا بصقلية أكد جاري كوهن اليوم الجمعة، أمام الصحفيين استخدام ترامب لعبارة "سيء للغاية" في نقاشه مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن فائض الميزان التجاري الألماني مع الولايات المتحدة.

وترجمت تلك العبارة في وسائل الإعلام الألمانية إلى "سيء للغاية" أو "شرير للغاية".

وبحسب بيانات كوهن قال ترامب: "ليس لدي مشكلة مع ألمانيا، لدي مشكلة مع التجارة الألمانية".

وأضاف كوهن أن ترامب أشار خلال المحادثات إلى أصوله الألمانية.

وبحسب مجلة "دير شبيجل" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانيتين، أثارت عبارة ترامب استياء كبيرا لدى الجانب الألماني.

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