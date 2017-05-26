أخبار عاجلة

الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
البترول: «دانة غاز» الإماراتية تستعد لحفر بئر استكشافية جديدة بمنطقة «بلسم» -
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت -
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث المنيا -
الذهب يستقر.. وعيار 24 يسجل 725 جنيهًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم على أتوبيس المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم على أتوبيس المنيا

02:00 م الجمعة 26 مايو 2017

الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم على أتوبيس المنيا

وزارة الداخلية

كتب – محمد الصاوي وعلاء عمران:

قالت وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا صباح اليوم الجمعة، بقيام مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس يقل عدد من المواطنين الأقباط أثناء سيرة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها –حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الجمعة، إنه على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، وهو ما أسفر عن وفاة 26 مواطن وإصابة آخرين، وجاري حصر الأعداد النهائية.

وأضاف البيان، أنه تم فرض كردونًا أمنيًا بالمنطقة بينما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا و26 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح ، لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النائب العام

    النائب العام" يكلف "الأمن الوطني" بسرعة ضبط المتورطين في حادث "أتوبيس

    أخبار
  • التحريات: 8 مسلحين نفذوا الهجوم على أتوبيس المنيا

    التحريات: 8 مسلحين نفذوا الهجوم على أتوبيس المنيا

    أخبار
  • الداخلية: سقوط قتلى ومصابين في استهداف أتوبيس يقل أقباطا بالمنيا

    الداخلية: سقوط قتلى ومصابين في استهداف أتوبيس يقل أقباطا بالمنيا

    أخبار
  • ''عداد يومي'' لحصيلة الأراضي المستردة للدولة ( الخميس 25 مايو)

    ''عداد يومي'' لحصيلة الأراضي المستردة للدولة ( الخميس 25 مايو)

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • المحكمة العليا السعودية : السبت أول أيام رمضان

    المحكمة العليا : السبت أول أيام رمضانإسلاميات

  • الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث

    الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25أخبار

  • هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنيا

    هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنياأخبار

  • مصادر كنسية بالمنيا: منطقة الهجوم الإرهابي خارج خدمة شبكات المحمول

    مصادر كنسية بالمنيا: منطقة الهجوم الإرهابي خارج خدمة شبكات المحمولأخبار

  • حقيقة حذف مشهد محمود حميدة ب

    حقيقة حذف مشهد محمود حميدة ب"الملابس الداخلية" من برومو "رامز تحتفنون

  • صاحب البرج المخالف ببنها: لديّ 6 براءات للمبنى من المحكمة

    صاحب البرج المخالف ببنها: لديّ 6 براءات للمبنى من المحكمةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

السيسي يتلقى اتصالا من خادم الحرمين للتعازى في ضحايا حادث المنيا الإرهابي

السيسي يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا

السيسي يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا حادث المنيا

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»

فيديو| موسى عن «حادث المنيا»: «السيسي رد بقتل 300 إرهابي»