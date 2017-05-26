الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم على أتوبيس المنيا

كتب – محمد الصاوي وعلاء عمران:

قالت وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا صباح اليوم الجمعة، بقيام مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس يقل عدد من المواطنين الأقباط أثناء سيرة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها –حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الجمعة، إنه على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، وهو ما أسفر عن وفاة 26 مواطن وإصابة آخرين، وجاري حصر الأعداد النهائية.

وأضاف البيان، أنه تم فرض كردونًا أمنيًا بالمنطقة بينما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا و26 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.