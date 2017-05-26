الوزراء: لن نتوقف عن اجتثاث الإرهاب من جذوره

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قدم أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التعازي لأهالي وأسر شهداء وضحايا أتوبيس المنيا الذي كان يقل عددًا من الأقباط، مؤكدًا أن هذا الحادث لن ينال من إصرار الشعب على مكافحة الإرهاب.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أجرى عدة اتصالات مع وزيري الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، ومحافظ المنيا؛ لبحث آخر تداعيات الحادث الإرهابي الآثم.

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وأشار سلطان إلى أن التنظيمات الإرهابية وداعش لن تتوقف عن تهديد المصريين، ونحن لن نتوقف عن محاربتهم واجتثاثهم من جذورهم، والقضاء عليهم بشكل تام، نافيًا علمه بوقوع ضحايا أطفال أو نساء في حادث أتوبيس المنيا، خاصة أن هذه الأمور سيتم التحقق منها فورًا بمعاونة الداخلية.

كان 26 شخصًا قد استشهدوا وأصيب نحو 27 آخرين في حادث إطلاق نار على أتوبيس يقل أقباطًا، بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا صباح اليوم.