مصدر طبي: نجاة 3 أطفال من هجوم «أتوبيس الأقباط»

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توافد المئات من أهالي قتلى ومصابي حادث الهجوم المسلح على أتوبيس يستقله مجموعة من الأقباط بالمنيا، على مستشفى مغاغة العام وسط ارتفاع أصوات الصراخ والعويل.

واستهدف مسلحون أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة، مما أسفر عن استشهاد 26 شخصا، وإصابة 27 آخرين.

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بدوره، قال محافظ المنيا عصام البديوي، إنه سيتم نقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر العسكري.

وأوضح مصدر طبي، أن غالبية الضحايا من قرية دير الجرنوس التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مؤكدا نجاة ثلاثة أطفال وهم: بيشوي ميلاد واصف، وفادي وائل عازر، وأمير وائل عادل.