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الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 634 جنيهًا

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الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 634 جنيهًا الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 634 جنيهًا

التحرير

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سجلت الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا مدعومة بارتفاعه في السوق العالمية، وسط توقعات بتسجيل مكاسب محدودة في ظل تعافي الدولار من خسائره.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة في تصريحات: إن "أسعارالذهب ارتفعت بنحو 4 جنيهات، ليسجل عيار21 نحو 634 جنيها، وسجل عيار 18نحو 40.543 جنيه، وعيار 24 سجل 55.724 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 5072 جنيهًا.

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أما الأسواق العالمية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بواقع 6.20 دولار أي ما يعادل 0.49%، ليتداول عند 1266 دولار للأوقية، كما ربحت العقود الآجلة للفضة تسليم يونيو حوالي ستة سنتات، بما يوازي 0.36%، لتتداول عند 17.25 دولار للأوقية.

 

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التحرير

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