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طوارئ بمعهد ناصر بعد حادث الاعتداء على أتوبيس الأقباط بالمنيا

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طوارئ بمعهد ناصر بعد حادث الاعتداء على أتوبيس الأقباط بالمنيا طوارئ بمعهد ناصر بعد حادث الاعتداء على أتوبيس الأقباط بالمنيا

التحرير

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رفعت وزارة الصحة حالة الطوارئ القصوى لاستقبال مصابي حادث إطلاق النار على أتوبيس يقل نحو 50 مواطنًا قبطيًّا، والذى وقع اليوم الجمعة على الطريق الصحراوي بالمنيا قادمًا من محافظة بني سويف.

وقالت وزارة الصحة -في بيان رسمي- إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات القريبة من مكان الحادث، إضافة إلى رفع الطوارئ بمعهد ناصر لاستقبال الإصابات الخطيرة القادمة من مستشفى مغاغة، ورفع درجة الاستعدادات القصوى به وتوفير الأطقم الطبية والاستشاريين بجميع التخصصات الطبية لعلاج المصابين.

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كان مجهولون قد أطلقوا النار صباح اليوم على أتوبيس يقل أقباطًا من بينهم أطفال أثناء رحلته إلى دير الأنبا صموئيل بمدينة العدوة في المنيا، ما أدى لوقوع 24 شخصًا وإصابة 27 على الأقل فى إحصائية أولية.

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التحرير

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