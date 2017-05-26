مورينيو يكتب تاريخًا جديدًا بلقب الدوري الأوروبي

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واصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كتابة تاريخه الشخصي بأحرف من نور وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد على حساب أياكس يوم الأربعاء المقبل بثنائية نظيفة.

وبهذا التتويج رفع المدرب البرتغالي رصيده من البطولات الأوروبية إلى 4 ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تتويجبا بالألقاب الأوروبية، حيث توج مورينيو بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع بورتو ومانشستر يونايتد ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين أيضا مع الإنتر وبورتو.

ويحتل صدارة القائمة جيوفاني تراباتوني برصيد 5 ألقاب بواقع لقب مع يوفنتوس في دوري الأبطال و3 في كأس الاتحاد الأوروبي بواقع 2 مع يوفنتوس ولقب مع إنتر إضافة إلى لقب في كأس الكؤوس الأوروبية مع يوفنتوس.

ويحتل السير أليكس فيرجسون المركز الثاني في القائمة مع مورينيو بتتويجه بلقبين في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد ولقبين في كأس الكؤوس مع مانشستر يونايتد وأبيردين الإسكتلندي، كما يحتل بوب بايزلي المرتبة الثانية أيضا بأربع ألقاب أوروبية بواقع 3 في دوري الأبطال مع ليفربول ولقب في كأس الاتحاد الأوروبي مع الريدز أيضا.

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وأخيرا يحتل نيريو روركو المرتبة الثانية بواقع لقبين في دوري الأبطال مع ميلان ولقبين في كأس الكؤوس مع الروسونيري، كما يعد مورينيو أول مدرب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أكثر من مرة.

وبات البرتغالي ثالث مدرب يتوج بلقبين في المسابقات الأوروبية أكثر من مرة بعد فيرجسون وروكو، كما بات ثالث مدرب في التاريخ يتوج بلقب الدوري الأوروبي مع ناديين مختلفين بعد تراباتوني مع إنتر 1977 ويوفنتوس 1991 و1993 وبعد رافا بينيتز مع فالنسيا 2004 وتشيلسي 2013.

وأصبح جوزيه مورينيو أكبر مدرب يتوج بلقب الدوري الأوروبي في التاريخ وذلك بعمر 54 عاما و118 يوما متخطيا بذلك رافا بينيتز الذي توج باللقب مع تشيلسي في عام 2013 وهو بعمر 53 عاما و21 عاما.