أول لقاء وتعليق «شدوى» على زواجه الأول.. أبرز تصريحات كهربا وابنة الحضري

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فور إعلان خطبتهما سلطت الأضواء على محمود كهربا نجم منتخب مصر واتحاد جده السعودى وشدوى ابنة حارس المنتخب الوطنى عصام الحضرى، خاصة وأن الأخبار جاءت مفاجئة للجمهور الذى لم يتوقع أن يعلن الثنائي إرتباطهما.

وحل الثنائي ضيفين على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، ليكشفوا الكثير من التفاصيل حول علاقتهما، ونرصد أبرز ما جاء في البرنامج فيما يلى..

تفاصيل أول لقاء بينهما

كشف "كهربا" عن أول لقاء له مع شدوى الحضري وكيفية تعارف كل منهما على الآخر، وذلك عقب بطولة أمم إفريقيا بأسبوعين، قائلًا: "اتصل بي الحضري ليعزمني على العشاء، وحضرت أسرته معه وتعرفت على شدوى وقتها".

وتابع "كهربا": "بعد العشاء كنت معجب بها وتحدثت مع الحضري".

موعد الزفاف

أكد "كهربا" خلال الحلقة أن ما تم نشره على الإنترنت هي صور من "قراءة الفاتحة" وليست "الخطوبة"، كما أُشيع مؤكدًا أن الخطوبة ستتم قريبًا.

وأعلن الثنائي أن موعد الزواج سيكون بعد دخول "شدوى" للمرحلة الجامعية فى العام المقبل، وذكرت شدوى أن والدها يهتم بمستقبلها وتعليمها في المقام الأول وقال لها عند الخطوبة: "أهم حاجة المذاكرة خلصي الأول ولو حاجة هتبوظ لك المذاكرة يبقى بلاها أحسن".

شدوى الحضري: "لو كهربا جاب جول في بابا هتبقى زعلة"

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قالت شدوى الحضري إنها ستصاب بالحزن إذا أحرز خطيبها محمود كهربا هدفًا في مرمى والدها، قائلة: "لو كهربا جاب جون في بابا هتبقى زعلة.. أكيد مش هحب يجيب جول في بابا".



وتابعت: "بابا هيكون واقف، فطبيعي هكون مضايقة لو دخل فيه جول.. أحب يجيب أجوال في أي حد .. لكن بابا لا".

تعليق "شدوى" على زواج كهربا الأول

علقت شدوى لأول مرة على واقعة تداول بعض الصور عن زواج كهربا الأول الذى أدخله فى مشاكل قضائية، قائلة: "أنها لم تشعر بالضيق من زواج كهربا الأول من الإعلامية سارة خليفة عندما علمت بالأمر، لأن كهربا كان صريحًا معها منذ البداية وأخبرها قبل أن تعرف من وسائل الإعلام".

شدوي: بشجع الزمالك وأتمني انتقال "كهربا" لهذا النادي

قالت شدوى إنها تشجع القلعة البيضاء قبل أن ينضم كهربا إليها، وأوضحت أنها تتمنى أن يعود كهربا إلى اتحاد جدة السعودي لأنه الأفضل له حاليًا في ظل الاستقرار الذي عاشه هناك.