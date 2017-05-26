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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

01:28 م الجمعة 26 مايو 2017

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، تزامنًا مع تحسن الطقس، ويأتي ذلك في الوقت الذي غادرت 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما استقبل الميناء سفينة محملة بـ 8500 طن بروبان.

وغادر الميناء 176 سيارة بحمولة 2581 طن قمح، كما وصل رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 150145 طنا، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 89952 طن قمح، كما شملت حركة الصادر من الميناء 650 طن يوريا و1767 طن فوسفات و750 طن علف بنجر و7437 طن رمل.

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