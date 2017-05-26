غرفة عمليات بديوان عام محافظة الأقصر استعدادًا لشهر رمضان
غرفة عمليات بديوان عام محافظة الأقصر استعدادًا لشهر رمضان
01:10 م الجمعة 26 مايو 2017
محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر – محمد محروس:
قرر محمد بدر، محافظ الأقصر، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز ومديريات الخدمات المختلفة، كالتموين والصحة والشئون البيطرية، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن وجود قصور في توفير الخدمات استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وطالب المحافظ، بإحكام الرقابة على منافذ توزيع اسطوانات البوتاجاز، وتنظيم مواعيد عمل المخابز، بما يتناسب مع الشهر الكريم، مع التأكد من توافر الخبز في مواعيد الذروة قبل وبعد الإفطار.
وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والشئون الصحية لتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وشن الحملات المشتركة والمستمرة على الأسواق والمخابز لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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