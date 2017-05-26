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السيسي يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنيا

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مصراوي Masrawy

يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنيا

01:24 م الجمعة 26 مايو 2017

السيسي يدعو إلى اجتماع أمني مصغر بعد استهداف أقباط المنيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت – ياسمين محفوظ

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، إلى اجتماع مجلس أمني مُصغر لبحث تداعيات حادث استهداف حافلة أقباط في محافظة المنيا.

وقالت مصادر، إن السيسي يتابع الموقف الأمنى بالبلاد عن كثب، كما أمر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرعاية المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الاعتداء على أتوبيس يقل أقباطًا بمحافظة المنيا إلى 26 قتيلًا وإصابة 25 أخرين.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إنه تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمسشفى معهد ناصر لاستقبال المصابين، كما تم الدفع بأطقم طبية مجهزة.

يذكر أن مسلحين أطلقوا النيران على أتوبيس يقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية. ووجه شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة ضبط الجناة في الحادث الإرهابي.

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