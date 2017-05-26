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مصادر كنسية بالمنيا: البابا تواضروس يتابع تداعيات الهجوم الإرهابي مع 4 أساقفة

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مصراوي Masrawy

مصادر كنسية بالمنيا: البابا تواضروس يتابع تداعيات الهجوم الإرهابي مع 4 أساقفة

01:20 م الجمعة 26 مايو 2017

مصادر كنسية بالمنيا: البابا تواضروس يتابع تداعيات الهجوم الإرهابي مع 4 أساقفة

البابا تواضروس

المنيا - ريمون الراوي:

أكد مصدر كنسي بمطرانية مغاغة والعدوة، طلب عدم ذكر اسمه، أن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتابع باستمرار تداعيات الحادث الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، في طريق "دير الأنبا صوئيل المعترف" بالصحراء الغربية.

وأضافت المصادر أن أربعة أساقفة معنيين بتداعيات الحادث، هم الأنبا باسليوس، أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف، والأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، التي تتبعها إحدى السيارات التي تعرضت للهجوم، والأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار.

وأوضحت المصادر إلى أن الأنبا أثناسيوس تتبع مطرانيته حافلة ركاب من بين المركبات اللاتي تعرضت لهجوم، بالإضافة للأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن ببني سويف، الذي تتبع مطرانيته حافلة الركاب الرئيسية ضمن المركبات الثلاث، اللاتي تعرضت للهجوم.

وكان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، على طريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.

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