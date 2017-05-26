رئيس المجلس الأوروبي يشير إلى أن ترامب " عاطفي " بشأن روسيا

إيطاليا - (د ب أ):

ذكر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الجمعة، أنه لديه شعورا "عاطفيا " أقل تجاه روسيا مقارنة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال توسك قبل قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "ربما أكون أقل تفاؤلا عندما يتعلق الأمر بخطط ونوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما يكون لدي شعورا عاطفيا أقل ".

تحدث توسك بعد يوم من التقائه هو ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بترامب في بروكسل. وسيحضر ترامب أيضا محادثات مجموعة السبع.

وقال توسك إنه رغم المشاعر المختلفة تجاه الكرملين، فأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مازالتا تتفقان أنه يجب الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

ومن ناحية أخرى، قال توسك قبل الاجتماع إن قمة مجموعة السبع التي تعقد في إيطاليا "هي الأكثر تحديا خلال سنوات نظرا لأن بعض المشاركين لديهم " مواقف مختلفة للغاية بشأن قضايا مثل التغير المناخي والتجارة ".

وقال: "من المهم الحفاظ على الوحدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن النظام الدولي القائم على قواعد .. إذا لم تكن مجموعتنا عاقدة العزم ومتحدة بما يكفي، فأن الوضع في العالم سيخرج عن سيطرتنا حقا ".